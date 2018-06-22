ОПЕК согласовала рост добычи на 1 млн баррелей в сутки

Hasan Jamali / AP

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн барр. в сутки, заявил сегодня министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих после встречи министров на саммите картеля в Вене. Однако реальный рост добычи будет меньше, отметил он. «Мы знаем, что некоторые страны не имеют свободных мощностей, распределение будет диспропорциональным. Это определенно не будет больше 1 млн барр. в сутки», - цитирует министра «Интерфакс».

Рост добычи составит 700 000 барр./с, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву. По его словам, на встрече пока не обсуждались квоты для отдельных стран. Министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби заявил, что реальное увеличение добычи будет на уровне 700 000-800 000 барр./с.

В итоговом коммюнике встречи зафиксировано, что ситуация на рынке нефти улучшилась и что страны как ОПЕК, так и вне ОПЕК будут стремиться к «стопроцентному» соблюдению ограничений добычи. В мае ограничения выполнялись на 152%, отмечает The Guardian. Помимо этого в картель примут Конго.

После решения ОПЕК подскочили котировки и без того дорожавшей нефти. Котировки Brent выросли на 3%, превысив $75 за баррель, нефти WTI - на 2,6% до уровня $67,2 за баррель. «Надеюсь, ОПЕК существенно увеличит добычу. Нужно снижать цены!»- отреагировал на договоренность президент США Дональд Трамп.

Встреча министров нефти стран ОПЕК началась в пятницу с часовой задержкой, потому что министр Саудовской Аравии Халид аль-Фалих встречался с иранским коллегой, чтобы уговорить его согласиться на увеличение добычи, сообщила The Wall Street Journal. ОПЕК смогла согласовать с Ираном условия повышения добычи, передавало агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи. Частные переговоры Саудовская Аравия вела не только с Ираном, но и с Россией, которая поддерживает ее в вопросе повышения добычи, сообщала Financial Times.