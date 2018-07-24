Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4615 от 24.07.2018 под заголовком: Великое переселение фабрик

Производители могут покинуть Китай из-за угрозы торговой войны

Перемещение производства за границу позволит избежать пошлин США
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Работающие в Китае производители думают о переносе своих фабрик во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. Так они надеются обезопасить себя от эскалации торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Администрация президента США Дональда Трампа уже объявила о 25%-ных пошлинах на импорт китайских товаров на $50 млрд и собирается обложить 10%-ными пошлинами продукцию из Китая еще на $200 млрд. В список попали и потребительские товары.

Владельцы заводов и фабрик в провинции Гуандун, производственном центре страны, говорят, что уже введенные пошлины и неопределенность по поводу будущих действий США вынуждают их ускорить географическую диверсификацию производства. Они уже думали об этом из-за сильного роста зарплат в Китае в последние 10 лет. «Мы не считаем торговую войну краткосрочным кризисом, – сказал Джо Чау, управляющий фабрикой по производству детской одежды и президент отделения малого и среднего бизнеса Генеральной торговой палаты Гонконга. – Мы должны проанализировать, какие азиатские страны подходят для наших клиентов, чтобы нивелировать связанный с Китаем риск».

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