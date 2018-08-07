Экономика / Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4625 от 07.08.2018 под заголовком: Стадионы ждут дотаций

На содержание стадионов после чемпионата мира потратят 16 млрд рублей

Эксперты сомневаются, что этих денег будет достаточно
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Построив и реконструировав к чемпионату мира по футболу 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, власти задумались о том, как сохранить объекты спортивной инфраструктуры после соревнований. На эти цели необходимо потратить 16 млрд руб. до 2023 г., сказано в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд из 16 млрд руб., необходимых для содержания стадионов.

Концепция предусматривает передачу стадионов из федеральной собственности (в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске) на уровень регионов. Четыре стадиона – «Лужники», «Фишт», «Санкт-Петербург», «Казань арена» – уже находятся в региональной собственности. Предполагается, что до 2023 г. региональные бюджеты потратят на содержание стадионов лишь 813 млн руб. Регионам рекомендуют выпустить нормативно-правовые акты, которые освободят организации, эксплуатирующие стадионы, от земельного налога и налога на имущество.

Стадионы должны использоваться по назначению, но доходов от проведения футбольных матчей недостаточно для их безубыточности. Поэтому на стадионах также следует проводить праздничные мероприятия, организовывать театральные постановки, концерты с хоровыми выступлениями и оркестром, встречи футболистов с фанатами, соревнования, экскурсионные программы и квесты. Пустующие помещения рекомендовано сдавать в аренду – например, под продажу спорттоваров, рестораны, кейтеринг и офисы. Однако на доходы из внебюджетных источников правительство почти не закладывается: вместе эти меры принесут примерно 3,7 млрд руб. до 2023 г., сказано в приложении к концепции. Часть помещений будет использоваться некоммерчески – например, детско-юношеским спортивным организациям передадут 17 новых тренировочных площадок.

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