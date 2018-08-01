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Власти Ростовской области ищут подрядчика для вывода «Ростов арены» на рентабельность

Власти Ростовской области планируют к 2023 г. вывести на рентабельность футбольный стадион «Ростов арена», построенный специально для проведения матчей чемпионата мира. Для этого к концу текущего года власти планируют выбрать подрядную организацию, которая разработает бизнес-план по выводу «Ростов арены» на рентабельность, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра по физической культуре и спорту Ростовской области Самвела Аракеляна.

«Нами подготовлено техническое задание на подготовку бизнес-плана. Ведутся процедуры по определению подрядной организации. Срок завершения – конец 2018 года», – уточнил министр.

Сейчас, по его словам, ведется работа по адаптации стадиона к требованиям РФС, а также адаптация стадиона в техническом и операционном плане к режиму наследия. Основная нагрузка на стадион будет обеспечиваться в качестве домашнего стадиона для ФК «Ростов». Помимо матчей на стадионе и прилегающей территории планируются массовые мероприятия, концерты, выставки, фестивали и другое.

В 2019 г. стадион будет передан в собственность Ростовской области, но расходы по его содержанию до 2020 г. ложатся на федеральный бюджет, в 2020-2023 гг. 95% будут финансироваться из федерального бюджета, 5% – из областного.

Ранее постановлением Правительства РФ была утверждена сумма расходов на содержание стадиона в размере 1,7 млрд руб., а руководитель администрации города Виталий Кушнарев говорил, что расходы на содержание стадиона составят около 330 млн руб. в год. Стоимость строительства аренды обошлась около 20 млрд руб.