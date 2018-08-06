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Правительство решило передать регионам семь стадионов ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подписал концепцию наследия чемпионата мира по футболу 2018 г., сказала вице-премьер Ольга Голодец. «Сегодня председатель правительства подписал концепцию», - сказала она. Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить ее разработку после окончания ЧМ-2018 в конце июля.

Концепция, определяющая основные направления использования футбольных стадионов, тренировочных площадок и временных строений к ЧМ-2018, опубликована на сайте правительства.

Согласно документу, 7 из 12 стадионов ЧМ-2018 в 2019 г. безвозмездно передаются из собственности Российской Федерации в собственность субъектов. Речь идет о стадионах в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Новым собственникам стадионов предстоит «определить источники и объемы ресурсного обеспечения их операционной деятельности до выхода стадионов на самоокупаемость», говорится в концепции.

«Как показывает мировой опыт, объем доходов в случае использования стадионов только для проведения футбольных матчей недостаточен для достижения их безубыточности», - признают авторы документа. Поэтому стадионы, сохраняя основное футбольное и спортивное назначение, в том числе как тренировочные площадки, должны использоваться и в других функциях. Местным властям предлагается проводить там «мероприятия для бизнес-партнеров, спонсорские турниры, празднования знаменательных дат», а также музыкальные концерты, фестивали и прочие развлекательные мероприятия вплоть до тематических экспозиций.

«Свободные помещения стадионов могут также приносить доход за счет их сдачи в долгосрочную аренду», - говорится в документе.

По прогнозу на 2019 г., расходы на концепцию наследия ЧМ-2018 составят 5,1 млрд руб., причем 5 млрд руб. даст госбюджет. В 2023 г. из 2,67 млрд руб. расходов 1,43 млрд руб. должны поступить уже из внебюджетных источников.

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