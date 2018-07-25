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Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018

Расходы Москвы на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 г. «оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города». Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Болельщики принесли бюджету Москвы дополнительные доходы в 14,8 млрд руб., рассказал Собянин. При этом стоимость реконструкции столичного стадиона «Лужники» составила 26 млрд руб. Таким образом за месяц инвестиции окупились на 50%, подчеркнул он. Никакой транспортной инфраструктуры специально к чемпионату Москва не строила.

За время турнира Москву посетили 4,5 млн болельщиков и туристов, в том числе 2,3 млн иностранцев, уточнил мэр столицы. Около 3,1 млн болельщиков оставались в Москве с ночевкой. В связи с этим загрузка гостиничного комплекса впервые за много лет превысила 90%.

Ранее Сбербанк сообщал, что за время мундиаля зафиксировал в своих банкоматах и терминалах операции по 899 000 уникальных иностранных банковских карт, выпущенных в 194 странах. С 14 июня по 13 июля иностранцы потратили 39 млрд руб. Больше всего денег в России оставили граждане США — 5,6 млрд руб. и Китая — 4,1 млрд руб.