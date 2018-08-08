ФНС нашла новую схему ухода от налогов – через обратный выкуп
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Выкуп собственных акций может быть схемой налоговой оптимизации – к такому выводу пришла межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края, а в конце июля суд согласился с ее доводами.
Компании, как правило, выкупают собственные акции с вполне добросовестными целями, говорит директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Но несколько лет назад байбэк (buyback, обратный выкуп акций) нередко использовался бизнесом для вывода денег из страны, вспоминает руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин: «Долгое время схема считалась относительно безопасной – налоговики, как правило, не интересовались подобными делами». Дело компании «Мельник» – первое, где удалось раскрутить эту схему, подтверждает старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев.
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