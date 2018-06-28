МТС объявила об обратном выкупе акций на 30 млрд рублей
Оператор сотовой связи ПАО «МТС» сегодня объявил о новой программе обратного выкупа акций на 30 млрд руб.
«Одобрить программу выкупа обыкновенных акций ПАО «МТС», в том числе в форме американских депозитарных расписок, на сумму не более 30 млрд руб. сроком на два года», – говорится в сообщении компании по итогам совета директоров. На новости об обратном выкупе котировки акций МТС на 18.10 мск выросли на 1% при объеме торгов больше 1 млрд руб.
В сентябре минувшего года МТС утвердила программу выкупа своих акций на 20 млрд руб., продавцами выступили миноритарные акционеры и основной владелец оператора АФК «Система». Это был третий раунд программы обратного выкупа акций – первые два прошли в ноябре 2016 г. и феврале 2017 г.
Сегодня акционеры МТС на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2017 г. в размере около 46,76 млрд руб.