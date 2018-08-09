Налоговики продолжают исключать офшоры из своего черного списка

Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Офшоров все меньше

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Офшоры перестали приносить российскому бизнесу прежнюю радость Jose Cabezas / Reuters

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала проект нового черного списка – в нем страны, которые плохо обмениваются с Россией налоговой информацией или не делают этого вовсе. Служба намерена исключить из списка популярные офшоры – Панаму, Сейшелы, Белиз, Лихтенштейн, Сент-Китс и Невис. ФНС предлагает также вычеркнуть острова Мэн и Гернси, Бразилию и Уганду, а включить в список Канаду и Конго. Перечень меняется в зависимости от того, улучшается или ухудшается обмен информацией со страной, объясняет представитель ФНС.

Эти юрисдикции популярны у россиян, особенно Панама, Белиз и Сейшелы, знает старший юрист Baker McKenzie Артем Торопов.