Экономика / Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Офшоров все меньше

Налоговики продолжают исключать офшоры из своего черного списка

Это подогревает интерес бизнеса и к амнистии капитала
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Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала проект нового черного списка – в нем страны, которые плохо обмениваются с Россией налоговой информацией или не делают этого вовсе. Служба намерена исключить из списка популярные офшоры – Панаму, Сейшелы, Белиз, Лихтенштейн, Сент-Китс и Невис. ФНС предлагает также вычеркнуть острова Мэн и Гернси, Бразилию и Уганду, а включить в список Канаду и Конго. Перечень меняется в зависимости от того, улучшается или ухудшается обмен информацией со страной, объясняет представитель ФНС.

Эти юрисдикции популярны у россиян, особенно Панама, Белиз и Сейшелы, знает старший юрист Baker McKenzie Артем Торопов.

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