Федеральная поддержка может достаться инфраструктурным проектам в крупных городских агломерациях

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Власти рассчитывают, что крупные города вытянут соседние Комсомольская правда / PhotoXPress

Федеральные и региональные чиновники решают, какие городские агломерации станут точками роста в Стратегии пространственного развития до 2025 г. В конце июля Минэкономразвития разослало проект документа на согласование по ведомствам и для ознакомления по регионам. Статуса основных центров роста удостоилось 20 таких мегаполисов, еще 20 названы дополнительными (их вклад в совокупный ВРП страны менее 1%). Это следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости», его содержание подтвердили два федеральных чиновника. Всего будет 35–40 точек роста кроме Москвы и Санкт-Петербурга, говорит представитель Минэкономразвития.

Попадание в список увеличивает шансы получить федеральное финансирование на инфраструктурные проекты и ремонт дорог, говорят три федеральных чиновника. Это аргумент для включения проектов в магистральный план инфраструктуры, который будет готовиться на основе стратегии, объясняет региональный чиновник. Одна из задач – сделать так, чтобы выгоду от развития крупных городов и агломераций получали близлежащие территории, замечает представитель Минэкономразвития.