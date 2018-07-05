Экономика / Госинвестиции и проекты

Минэкономразвития придумало, как оценивать проекты, претендующие на госденьги

Будет оцениваться влияние на экономику и компании, на миграцию и продолжительность жизни
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Чиновники уже предложили, где взять деньги для выполнения поручения президента увеличить финансирование инфраструктуры до 11 трлн руб. Будет повышен НДС, а в бюджете создан фонд развития размером 3,5 трлн руб. Теперь Минэкономразвития предложило методику, которая поможет отбирать инвестпроекты, оценивая социально-экономический и бюджетный эффект от них («Ведомости» ознакомились с копией документа, содержание подтвердил федеральный чиновник). Это пока первый вариант методики, которая будет доработана, говорит представитель Минэкономразвития.

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