Минэкономразвития придумало, как оценивать проекты, претендующие на госденьги
Будет оцениваться влияние на экономику и компании, на миграцию и продолжительность жизни
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В концепции предлагается оценивать прямые и косвенные эффекты
Ярослав Чингаев для Ведомостей / Автор Ведомости
Чиновники уже предложили, где взять деньги для выполнения поручения президента увеличить финансирование инфраструктуры до 11 трлн руб. Будет повышен НДС, а в бюджете создан фонд развития размером 3,5 трлн руб. Теперь Минэкономразвития предложило методику, которая поможет отбирать инвестпроекты, оценивая социально-экономический и бюджетный эффект от них («Ведомости» ознакомились с копией документа, содержание подтвердил федеральный чиновник). Это пока первый вариант методики, которая будет доработана, говорит представитель Минэкономразвития.
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