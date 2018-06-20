Потери инфраструктурных проектов от снижения субсидии на НДС могут превысить 15 млрд руб
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Поправка в Налоговый кодекс, обязывающая бизнес платить НДС с субсидий, полученных им на возмещение затрат, была рассчитана на сельхозпроизводителей и промышленников, но ударила и по инвестициям в инфраструктуру – концессионным соглашениям частных инвесторов с государством, пишут аналитики InfraOne. Сильнее всего пострадают проекты региональной транспортной инфраструктуры с большой господдержкой, предупреждают они.
С июля 2017 г. концессионеры не могут возместить налог с затрат, профинансированных из капгранта, а с января 2018 г. на 18% уменьшается каждая субсидия или бюджетная инвестиция (деньги в обмен на долю государства в проекте). Из-за принятых поправок строители обхода Хабаровска могут потерять 4,6 млрд руб. (или 12% стоимости проекта), четвертого моста через Обь в Новосибирске – 4 млрд руб. (9,8%), Восточного выезда из Уфы – 3,7 млрд руб. (11,9%), если в проекте не были предусмотрены особые обстоятельства, подсчитали аналитики InfraOne возможные потери инвесторов. В группе риска в первую очередь Новосибирский мост и обход Хабаровска, согласен исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко.
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