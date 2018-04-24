Новые указы президента могут обойтись бюджету в 10 трлн руб. за шесть лет Евгений Разумный / Ведомости

Расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру до 2024 г. могут увеличиться на 10 трлн руб., сообщило агентство Bloomberg. Такие расходы понадобятся на выполнение новых указов, которые будут подписаны после инаугурации 7 мая, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Документ готовится, лаконичен пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

В послании Федеральному собранию Путин поручил вдвое увеличить расходы на здравоохранение, а также расходы на инфраструктуру: на строительство и обустройство дорог в ближайшие шесть лет должно пойти более 11 трлн руб. Путин призвал развивать и образование, не назвав сумму расходов.

Как финансировать такие расходы, чиновники пока не решили. Скорее всего, источников средств в указах не будет, говорит чиновник, где найти деньги, решит уже новое правительство.

Часть расходов будет осуществляться за счет сокращения трат по другим статьям бюджета, например на оборону, пишет Bloomberg. Финансирование здравоохранения возможно за счет перераспределения бюджетных расходов, говорил в марте министр финансов Антон Силуанов. Ранее председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предлагал снизить расходы на оборону и безопасность с 7,4 до 6,5% ВВП, что сэкономит около 6 трлн руб. в 2018–2024 гг. Также на исполнение указов могут пойти дополнительные доходы бюджета. По оценкам Силуанова, при текущих ценах на нефть профицит бюджета уже в 2018 г. может составить 0,5% ВВП. Представитель Минфина отказался от комментариев.

Остальные расходы могут оплатить население и бизнес. Чтобы найти деньги на выполнение указов, чиновники вспомнили старые идеи: на последних совещаниях у председателя правительства Дмитрия Медведева обсуждалось повышение НДФЛ на 2 процентных пункта – до 15% – с введением необлагаемого минимума, отмена 10%-ной льготной ставки по НДС, налоговый маневр (снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении НДС до 22%), а также завершение нефтегазового налогового маневра (обнуление экспортной пошлины и повышение НДПИ) и введение торгового сбора с оборота (по смыслу близок к налогу с продаж). О том, что обсуждается введение 4%-ного налога с продаж, также сообщило Bloomberg.

Ни одно из решений пока не одобрено, уверяют чиновники. В 2017 г. пониженная ставка НДС обошлась бюджету почти в 550 млрд руб., промедление в завершении нефтегазового маневра – еще в 1 трлн руб., оценивал Минфин. Проведение же налогового маневра для всей экономики за 2019–2020 гг. могло бы увеличить доходы бюджета почти на 450 млрд руб., оценивал ранее чиновник.

Еще один возможный источник доходов – повышение пенсионного возраста, говорили несколько чиновников. В зависимости от того, насколько значительным оно будет, бюджет сможет сэкономить 0,1–0,2% ВВП к 2050 г., писали эксперты Академии народного хозяйства и госслужбы.

Увеличение расходов на 10 трлн руб. к 2024 г. предполагает, что в среднем расходы на человеческий капитал и инфраструктуру вырастут на 1,5 п. п. в год, рассуждает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Инвестиции можно увеличить и без повышения налогов, уверен он, частично за счет ускорения роста экономики, перераспределения расходов бюджета, например расходов на национальную экономику. Также бюджетное правило в будущем позволит увеличить финансирование инфраструктурных проектов из средств ФНБ, когда он превысит 7% ВВП (на 1 апреля в нем было 3,9% ВВП), говорит он.

Но за ресурсы на развитие инфраструктуры и человеческого капитала могут конкурировать пострадавшие от санкций компании, предупреждали директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова и его ведущий ­эксперт Николай Кондрашов. 6 апреля минфин США обнародовал новый санкционный список, в него попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов, а также 15 связанных с ними компаний. Бизнес уже попросил у бюджета 100 млрд руб., говорил Силуанов.