Росбанк подсчитал стоимость реформ Путина

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«Коммерсантъ» узнал об инициативе Минпромторга по загрузке суперверфи «Звезда»

Минпромторг подготовил законопроект о запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Документ в основном согласован с профильными Минтрансом и Минэнерго. Сейчас он проходит оценку регулирующего воздействия. В Минэкономики обещают, что она будет готова в ближайшее время. Источники издания считают, что оценка окажется отрицательной. При этом они подчеркивают, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, возглавляющий подкомиссию по импортозамещению, «сильно давит», и вероятно, скоро проект может быть рассмотрен в правительстве.

Прописанные в проекте меры призваны обеспечить загрузку суперверфи «Звезда», которую строит «Роснефть». В конце 2017 г. к кодексу торгового мореплавания были приняты поправки, обязывающие использовать российский флаг на Севморпути (СМП) для перевозок и хранения в его акватории нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, добытых в российской Арктике. Теперь для тех же категорий, а также для ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и ресурсных исследований на шельфе предлагается ввести с 2019 г. требование по применению исключительно российских судов. Это условие, по данным собеседника издания, будет распространяться также на фрахт и аренду.

Для техники стоимостью 1 млрд руб. могут быть сделаны исключения, которые предстоит согласовывать подкомиссии Рогозина по импортозамещению. На одном из совещаний у президента Владимира Путина главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин настаивал на увеличении этого порога до 10 млрд руб. отмечает издание, но эта инициатива не нашла поддержки.

Нефть по СМП перевозят «Новатэк» и «Газпром нефть». Лукойловский терминал «Варандей» формально в СМП не входит. У самой «Роснефти» на арктическом шельфе есть только геологоразведочные проекты.

Один из собеседников издания рассказал, что в ходе переговоров со «Звездой» «Новатэку» предложили построить СПГ-танкер на 80% дороже, чем в Южной Корее, и «без гарантии качества и сдачи в срок». Это может поставить уже запущенный проект компании «Ямал СПГ» на грань отмены. В «Новатэке» подтверждают, что поправки фактически остановят действующие арктические проекты и заблокируют новые.