Интернет-продажи замедляют инфляцию в США

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Интернет-торговля замедляет инфляцию Максим Стулов / Ведомости

Интернет-торговля замедляет инфляцию: цены на товары в онлайн-магазинах США растут на 1,3 процентного пункта медленнее, чем на их аналоги в обычных магазинах, подсчитали Остан Гулсби из Чикагского университета, возглавлявший группу экономических советников Белого дома в 2010–2011 гг., и Питер Дж. Кленова из Стэнфордского университета. Это значит, что онлайн-продажи искажают официальную инфляцию, пишут они в исследовании «Интернет растет, цены падают: Измерение инфляции в мире электронной коммерции».

За десятилетие доля электронной коммерции в американской рознице почти утроилась – до 10%, по некоторым категориям превысила 50%. Экономисты проанализировали цены на 65 товарных категорий, продававшихся в обычных и онлайн-магазинах в 2014–2017 гг. (данные о последних взяли в Adobe Analytics). На них приходится 19% официального индекса потребительских цен (ИПЦ), по данным минтруда США, и 15% выручки онлайн-ритейла, по данным минторговли. По сравнению с официальным ИПЦ, из-за особенностей онлайн-ритейла в выборке заметно перевешивают бытовые электроприборы, мебель, одежда, электроника и игрушки.