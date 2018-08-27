Чем Канада, Австралия и Новая Зеландия похожи на развивающиеся рынки

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Курс новозеландского доллара снизился на 5,7% с начала года Jeremy Piper / AP Photo

Еще несколько лет назад относительно высокие процентные ставки и солидный экономический рост привлекали в Канаду, Австралию и Новую Зеландию многочисленных финансовых инвесторов, искавших высокую доходность при умеренном риске. Но повышение процентных ставок в США способствует ослаблению их валют и снижает инвестиционную привлекательность. Это неблагоприятный тренд для этих стран, ведь внешние инвестиции необходимы им для финансирования дефицита счета текущих операций. Кроме того, у них большой торговый оборот с Китаем, прежде всего благодаря их сырьевому экспорту, что служит еще одним поводом для настороженного отношения, учитывая обострение торговых конфликтов и замедление китайской экономики.

Канада, Австралия и Новая Зеландия «зависят от иностранных инвесторов, но становятся менее привлекательны для них», говорит Марк Маккормик, валютный стартег TD Securities: «Они словно развивающиеся рынки в миниатюре».

Мало кто ждет, что эти три страны столкнутся с теми же потрясениями, что Турция и Аргентина, чьи валютные курсы обвалились в этом году. Однако их доллары Канады, Австралии и Новой Зеландии тоже ослабли по отношению к доллару США.

С начала года курс австралийского доллара снизился упал на 6,2% на фоне снижения цен на сырье и беспокойства по поводу задолженности домохозйств, почти вдвое превышающей их располагаемый доход. Это одно из худших значений этого показателя среди развитых стран. В случае резкого ослабления валюты и роста процентных ставок дохозяйства будут очень уязвимы, предупредило в июле агентство Moody’s.