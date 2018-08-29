Правительство вернулось к идее поддержать частный бизнес
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Льготы бизнесменам, готовым инвестировать более 1 млрд руб. собственных средств в российские инвестпроекты, ранее известные как специальные инвестиционные контракты 2.0 (спик 2.0), снова прорабатывается в правительстве – но под новым названием: соглашение о защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации, рассказали «Ведомостям» три участника совещания с бизнесом, прошедшего в понедельник вечером в Минфине у замминистра финансов Андрея Иванова. Это подтвердил федеральный чиновник. «Ведомости» ознакомились с законопроектом, его подлинность подтвердили два участника встречи в Минфине.
В Минфин пришли представители почти всех компаний из списка помощника президента Андрея Белоусова (он предлагал собрать с 14 компаний свыше 500 млрд руб. дополнительно), сообщили два участника совещания. Представитель Минфина отказался от комментариев.
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