Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Технологический контракт
Правительство договорилось о новых условиях специальных контрактов с бизнесом
Инвесторы могут быть разочарованы
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Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак по-разному смотрят на способы привлечения инвестиций
Александр Астафьев / ТАСС
Договориться, как именно изменить механизм специальных инвестиционных контрактов (спик), чиновники не могли несколько месяцев. Доработать его и внести такой проект в Госдуму, чтобы принять его весной, премьер Дмитрий Медведев поручал еще в марте.
Накал борьбы был таким, что протокол совместного совещания первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака почти месяц существовал в двух версиях. Аппарат Козака настаивал на ограничении применения механизма, Силуанов – расширении.
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