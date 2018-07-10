Правительство договорилось о новых условиях специальных контрактов с бизнесом

Статья опубликована в № 4605 от 10.07.2018 под заголовком: Технологический контракт

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Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак по-разному смотрят на способы привлечения инвестиций Александр Астафьев / ТАСС

Договориться, как именно изменить механизм специальных инвестиционных контрактов (спик), чиновники не могли несколько месяцев. Доработать его и внести такой проект в Госдуму, чтобы принять его весной, премьер Дмитрий Медведев поручал еще в марте.

Накал борьбы был таким, что протокол совместного совещания первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака почти месяц существовал в двух версиях. Аппарат Козака настаивал на ограничении применения механизма, Силуанов – расширении.