Минэкономразвития придумало, как ускорить инвестиции

Министр экономического развития Максим Орешкин Евгений Разумный / Ведомости

Ускорить темпы роста инвестиций и повысить их долю в ВВП до 25% президент Владимир Путин поручил по итогам послания Федеральному собранию. Как это сделать, Минэкономразвития прописало в плане ускорения инвестиций («Ведомости» ознакомились с копией, чиновник подтвердил его подлинность). Он находится в финальной стадии согласования, сказал министр экономического развития Максим Орешкин.

План состоит из трех блоков: системные меры по общему улучшению инвестиционного климата, финансовые меры и снятие отраслевых ограничений, рассказал Орешкин. Среди системных мер Минэкономразвития предлагает создать экспертные группы, которые должны работать над проблемами бизнеса и снизить уголовные и правовые риски для предпринимателей. Предложения, как именно, должны быть готовы к октябрю, следует из плана. Все неналоговые платежи министерство предлагает закрепить в Налоговом кодексе, введя их закрытый реестр, а новые законы принимать в фиксированные даты, тарифы на коммунальные и энергетические услуги должны определяться методом эталонных затрат.

Также будет упрощен механизм концессий и ГЧП, рассказал Орешкин, поправки в законы о ГЧП и концессиях уже согласовываются с ведомствами. А конкуренция – развиваться за счет ограничения на создание унитарных предприятий на конкурентных рынках, приватизации и перевода таких торгов в электронный вид.

Для роста инвестиций до 25% ВВП инвестиции в основной капитал должны расти на 6% в течение шести лет, рассказал Орешкин. За 2017 г. они выросли на 4,4%, следует из данных Росстата. 0,5% ВВП инвестиций будет профинансировано за счет бюджетных средств через Фонд развития, еще 0,5% ВВП должны прибавить рост банковского корпоративного пакета и вложение в облигации (для этого портфелю корпоративного кредитования придется расти примерно до 9% в год), рассказал Орешкин. Источником же средств для инвестирования будет отток капитала, который, по его оценкам, снизится к 2024 г. на 0,7% ВВП. Дополнительные 0,5% обеспечит прибыль корпоративного сектора и еще 0,5% – механизм долгосрочных сбережений населения, сказал Орешкин.

Для этого Минэкономразвития предлагает пересмотреть нормативы банковского надзора, в частности нормы резервирования и достаточности капитала, упростить доступ малого и среднего бизнеса к кредитам, создать добровольную систему пенсионного страхования на основе концепции индивидуального пенсионного капитала, следует из плана. Также нужно увеличить доступ инвестиционных инструментов финансирования (облигаций, неголосующих привилегированных акций), упростить процедуру регистрации выпуска ценных бумаг и развивать проектное финансирование на базе созданной фабрики финансирования при ВЭБе.

Отдельно в плане предусмотрены и меры стимулирования инвестиций промышленного сектора – например, увеличение числа компаний, заключивших соглашения с Фондом развития промышленности, регионов, готовых заключать специальные инвестиционные контракты (СПИКи), а также расширение субсидирования кредитов на строительство судов на российских верфях.