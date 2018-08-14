Реформу специальных инвестконтрактов чиновники начинают с налогов

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Правительство знает, чем порадовать и огорчить инвесторов (на фото – первый вице-премьер Антон Силуанов (справа) и вице-премьер Дмитрий Козак) Максим Блинов / РИА Новости

О реформе специальных инвестиционных контрактов (СПИК) – механизма привлечения частного капитала – чиновники спорили много месяцев. В конце июня первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак наконец договорились расширить применение СПИКов, но ввести новые ограничения для инвесторов. А на прошлой неделе Минпромторг опубликовал первый из необходимых законопроектов – поправки в Налоговый кодекс.

Участники СПИКов получат «бонус», указывают юристы Taxadvisor в обзоре. Сейчас участники СПИКов могут применять льготу по налогу на прибыль (0% по федеральной части, освободить от своей части налога вправе и регионы), только если получают более 90% доходов от этого контракта. Законопроект отменяет это ограничение – компания может отделить доходы и расходы по СПИКам от другой деятельности и применять льготу только к СПИКам, указано в пояснительной записке. Раздельный учет доходов давно волновал бизнес – сейчас компания, которая ведет другой бизнес, не может применять эту льготу, говорит партнер KPMG Нина Гулис. Это отличная поправка, согласен партнер Deloitte Артем Васютин.