Собянин предложил высечь на камне заявление Силуанова о межбюджетных отношениях

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов считает целесообразным зафиксировать условия межбюджетных отношений до 2024 г., как с налогами. «По межбюджету нужно зафиксировать те условия, которые будут стабильны на протяжении шести лет, чтобы субъекты Российской Федерации могли планировать свои возможности и расходные обязательства», – сказал Силуанов на Московском финансовом форуме. Об этом он заявил после дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным о перераспределении налоговых сборов через федеральный бюджет от богатых регионов бедным.

«Это такие золотые слова, которые надо высечь на камне. Специально найдем в Москве подходящее место для этого. Спасибо большое, ничего более приятного от Министерства финансов, тем более от первого вице-премьера, я никогда не слышал», – ответил на это Собянин.

«Когда говорят, что если в Москве высокие доходы, значит, от этого страдают другие регионы, – никакой связи нет. Наоборот – 60% всего того, что перечисляется в бюджеты на территории Москвы, идет в федеральный бюджет», – сказал Собянин. В результате, по его словам, главным бенефициаром налоговых сборов на территории Москвы становится даже не сама столица, а федеральный бюджет, включая внебюджетные фонды. По словам Собянина, за последние восемь лет поступления в федеральный бюджет от Москвы выросли в 2,2 раза, а размер помощи федерального бюджета регионам увеличился на 20%.

Перераспределить налоговые доходы богатых регионов в пользу бедных Силуанов предлагал еще в мае на Петербургском экономическом форуме. По его словам, это было бы справедливо. «Есть субъекты России (например, Москва), которые за счет прибыли получают большие объемы ресурсов. Если мы централизуем часть налога на прибыль, мы сможем собрать этот доход у регионов, которые пользуются, например, столичными функциями», – говорил Силуанов.

Собянин эту идею раскритиковал. «Отбирать и делить» – не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился все меньше. Я против и такой практики, и таких идей, которые, к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность», – заявлял он.

В интервью Дмитрию Киселеву в августе Собянин говорил, что «каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования».

«Незаслуженных денег в Москве, я считаю, нет. Более того, есть такое предубеждение, что Москву кормят другие регионы. На самом деле все с точностью до наоборот», – подчеркивал Собянин. Он также не соглашался с позицией председателя Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что Москва угрожает развитию других регионов, поскольку «впитывает в себя людей по всей России». «Москва – это не проблема, а локомотив развития России», – возражал Собянин. Мэр столицы был также против решения правительства увеличить с 2017 г. пропорцию зачисления налога на прибыль в пользу федерального бюджета с 2 до 3 процентных пунктов (общая ставка – 20%).

Москва – регион с самыми высокими доходами и расходами в России. В 2017 г. доходы городского бюджета впервые превысили 2 трлн руб. При этом Москва также получает помощь из федерального бюджета. Например, в 2017 г. – более 47 млрд руб. В 2017 г. правительство перечислило регионам в виде межбюджетных трансфертов 1,63 трлн руб., а от Москвы в федеральный бюджет поступило 1,27 трлн руб. налогов и сборов.