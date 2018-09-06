Москва догоняет Лондон по расходам на услуги ЖКХ
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сейчас москвичи платят за коммуналку вдвое меньше, чем жители Таллина, и втрое – чем жители Лондона. Однако и зарабатывает средний москвич в 4 раза меньше, чем средний лондонец
Мы сравнили расходы для семьи из трех человек, проживающей в спальном районе в двушке площадью 62–65 кв. м.
Газ
Приватизация британского электроэнергетического комплекса завершилась более 30 лет назад. Сначала частники наперегонки демпинговали, а потребители охотно поощряли подобный энтузиазм. Затем страсти поутихли, произошла консолидация сектора, более крупные и умные игроки поглотили неудачливых конкурентов. И цены начали расти. Сейчас коммунальный рынок Лондона находится в руках большой шестерки: British Gas, Npower, EDF Energy, E.On, Scottish Power, Scottish & Southern Energy поставляют потребителям одновременно газ, электроэнергию – и при необходимости греют дома.
Так сложилось, что владельцы предоплатных газовых и электрических счетчиков платили в столице Туманного Альбиона за услуги значительно больше, чем обладатели кредитных счетчиков. У последних нет долгов перед поставщиками, зато есть хорошая кредитная история. За низкие риски им, собственно, и делали скидки.
Самый низкий тариф предоплатного счетчика – 165 фунтов в год. В прошлом году регулятор газового рынка и электроэнергии Великобритании (Ofgem) решил выправить дисбаланс и ограничил провайдерам сумму предоплаты за газ и электричество. Семья из трех человек, проживающая в двушке в недорогих районах Элтем, Сиденхам на юго-востоке Лондона, в среднем в месяц платит за голубое топливо 30–40 фунтов стерлингов (2600–3500 руб.).
Тарифная политика в Прибалтике гуманнее. Как сообщил ведущий эксперт таллинского отделения RE/MAX Руслан Гулида, в столице Эстонии жилья с газовыми плитами больше всего в районах Мустамяэ, Ласнамяэ, Нымме, Маяка и Копли. За 1 кубометр газа, который поставляет частный монополист Eesti Gaas, жильцы платят 0,40 евро (30 руб.). В среднем каждый месяц семья из трех человек тратит на газ 10–15 евро (760–1150 руб.).
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}