Москва догоняет Лондон по расходам на услуги ЖКХ

Сейчас москвичи тратят на коммуналку втрое меньше, чем жители Лондона, но 10 лет назад разница составляла 8 раз

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10 лет назад коммунальные расходы жителей Москвы и Лондона отличались в 8 раз, сейчас разница существенно сократилась. Минэкономики с учетом роста НДС на 2% предложило с 2019 г. повышать тарифы ЖКХ не один раз, как было принято ранее, а дважды PhotoXpress

Сейчас москвичи платят за коммуналку вдвое меньше, чем жители Таллина, и втрое – чем жители Лондона. Однако и зарабатывает средний москвич в 4 раза меньше, чем средний лондонец

Мы сравнили расходы для семьи из трех человек, проживающей в спальном районе в двушке площадью 62–65 кв. м.

Газ

Приватизация британского электроэнергетического комплекса завершилась более 30 лет назад. Сначала частники наперегонки демпинговали, а потребители охотно поощряли подобный энтузиазм. Затем страсти поутихли, произошла консолидация сектора, более крупные и умные игроки поглотили неудачливых конкурентов. И цены начали расти. Сейчас коммунальный рынок Лондона находится в руках большой шестерки: British Gas, Npower, EDF Energy, E.On, Scottish Power, Scottish & Southern Energy поставляют потребителям одновременно газ, электроэнергию – и при необходимости греют дома.

Так сложилось, что владельцы предоплатных газовых и электрических счетчиков платили в столице Туманного Альбиона за услуги значительно больше, чем обладатели кредитных счетчиков. У последних нет долгов перед поставщиками, зато есть хорошая кредитная история. За низкие риски им, собственно, и делали скидки.

Самый низкий тариф предоплатного счетчика – 165 фунтов в год. В прошлом году регулятор газового рынка и электроэнергии Великобритании (Ofgem) решил выправить дисбаланс и ограничил провайдерам сумму предоплаты за газ и электричество. Семья из трех человек, проживающая в двушке в недорогих районах Элтем, Сиденхам на юго-востоке Лондона, в среднем в месяц платит за голубое топливо 30–40 фунтов стерлингов (2600–3500 руб.).

Тарифная политика в Прибалтике гуманнее. Как сообщил ведущий эксперт таллинского отделения RE/MAX Руслан Гулида, в столице Эстонии жилья с газовыми плитами больше всего в районах Мустамяэ, Ласнамяэ, Нымме, Маяка и Копли. За 1 кубометр газа, который поставляет частный монополист Eesti Gaas, жильцы платят 0,40 евро (30 руб.). В среднем каждый месяц семья из трех человек тратит на газ 10–15 евро (760–1150 руб.).