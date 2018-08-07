Коммунальщики просят переложить НДС на потребителей
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Минэкономразвития, сообщили «Известия», поддержало предложение ресурсоснабжающих организаций переложить повышение НДС с 18 до 20% целиком на потребителей услуг ЖКХ. Если правительство идею одобрит, то за рост НДС в коммунальных услугах придется платить дважды, а главное, другие агенты на неконкурентных рынках захотят так же решить проблему увеличения налогового бремени.
НДС будет увеличен с 1 января 2019 г., а повышение тарифов на коммунальные услуги произойдет, как обычно, в июле, спустя полгода. За это время прямые убытки коммунальщиков от роста расходов составят 45 млрд руб., а долги в отрасли вырастут до 1,5 трлн руб., написала Минстрою ассоциация «ЖКХ и городская среда». Поэтому с нового года нужно увеличить тарифы на ЖКУ ровно на 2 п. п., чтобы включить в платеж для потребителя НДС целиком (тарифы, поднятые этим летом, рассчитаны исходя из НДС 18%). В Минстрое опасения коммунальщиков разделили, в Минэкономразвития – тоже: складывающаяся ситуация существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что может привести к ухудшению их финансового состояния, объяснили чиновники «Известиям».
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