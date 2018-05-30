От редакции
Статья опубликована в № 4577 от 30.05.2018 под заголовком: Тариф санкционный

Где найти деньги на оплату коммуналки

Последние четыре года расходы на ЖКУ росли в два раза быстрее доходов россиян, а соцподдержка сократилась
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Расходы россиян на оплату ЖКУ растут куда быстрее, чем их доходы в номинальном выражении, при этом доля семей, получающих субсидии для оплаты ЖКУ, сокращается. Это социально опасный разрыв, сократить который может усиление адресности господдержки. На этом фоне недовольство россиян сферой ЖКУ остается высоким.

Счета россиян за жилищно-коммунальные услуги в 2013–2017 гг. увеличились в 2 раза больше, чем их доходы, подсчитала Александра Бурдяк на основе данных Росстата для майского «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара. За четыре года платежки в расчете на одного человека увеличились в среднем на 39,5% (с 1598 до 2229 руб.), а номинальные денежные доходы населения – в среднем всего на 21% с 25 928,2 до 31 477,4 руб. (с учетом инфляции и вычета обязательных платежей реальные доходы населения за те же четыре года сократились на 10,8%).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике