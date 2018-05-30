Где найти деньги на оплату коммуналки
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Расходы россиян на оплату ЖКУ растут куда быстрее, чем их доходы в номинальном выражении, при этом доля семей, получающих субсидии для оплаты ЖКУ, сокращается. Это социально опасный разрыв, сократить который может усиление адресности господдержки. На этом фоне недовольство россиян сферой ЖКУ остается высоким.
Счета россиян за жилищно-коммунальные услуги в 2013–2017 гг. увеличились в 2 раза больше, чем их доходы, подсчитала Александра Бурдяк на основе данных Росстата для майского «Мониторинга экономической ситуации в России» РАНХиГС и Института Гайдара. За четыре года платежки в расчете на одного человека увеличились в среднем на 39,5% (с 1598 до 2229 руб.), а номинальные денежные доходы населения – в среднем всего на 21% с 25 928,2 до 31 477,4 руб. (с учетом инфляции и вычета обязательных платежей реальные доходы населения за те же четыре года сократились на 10,8%).
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