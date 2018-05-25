Собянин раскритиковал Силуанова за идею изъять часть доходов у Москвы

От этого потеряют все – и москвичи, и город, и страна, считает мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов Евгений Разумный / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал идею первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова о перераспределении доходов столицы в пользу бедных регионов. От этого потеряют все — и москвичи, и город, и страна, говорится в комментарии Собянина, опубликованном на его сайте.

«Отбирать и делить» — не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился все меньше. Я против и такой практики, и таких идей, которые, к сожалению, имеют свойство очень быстро превращаться в реальность», — заявил Собянин.

Идею перераспределить налоговые доходы Силуанов высказал на панельной сессии по бюджету и налогам Петербургского экономического форума (ПМЭФ). «Есть субъекты России (например, Москва), которые за счет прибыли получают большие объемы ресурсов. Если мы централизуем часть налога на прибыль, мы сможем собрать этот доход у регионов, которые пользуются, например, столичными функциями», — сказал Силуанов. По его словам, перераспределить таким образом доходы было бы справедливо. Но окончательное решение по данному вопросу пока не принято, отметил Силуанов.

Собянин в ответ привел три аргумента против. Во-первых, бюджетная обеспеченность Москвы, по его словам, нисколько не выше многих других регионов, учитывая реальное количество населения и огромные траты на транспортную инфраструктуру. Во-вторых, налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов, заявил Собянин. И, в-третьих, изъятие доходов у Москвы, по его мнению, приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы.

В 2017 г. правительство перечислило регионам в виде межбюджетных трансфертов 1,63 трлн руб., следует из данных Минфина. В 2018 г. предельный объем трансфертов составляет 1,59 трлн руб.

Москва – регион с самыми высокими доходами и расходами в России. В 2017 г. доходы городского бюджета впервые превысили 2 трлн руб., что выше на 13,2%, чем в 2016 г. При этом Москва также получает помощь из федерального бюджета. Например, в 2017 г. – более 47 млрд руб.

Доходы региональных бюджетов формируются в основном за счет поступлений НДФЛ и налога на прибыль. До 2013 г. вертикально-интегрированные компании платили налог по месту своей регистрации, и в результате, по расчетам Счетной палаты, около 35% всех поступлений от налога получали Москва и Санкт-Петербург. Для более справедливого распределения доходов от налога на прибыль был введен механизм консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Предполагалось, что значительную часть налогов от КГН будут получать регионы, в которых находятся основные производства компании, фонды и работники. Кроме того, механизм должен был снизить риск минимизации налога отдельными участниками группы и упрощал администрирование. Однако Счетная палата назвала механизм КГН неэффективным. В 2016 г. КГН заплатили в консолидированный бюджет 298 млрд руб. налога на прибыль, что в два раза меньше, чем эти же компании перечислили в 2011 г., говорилось в докладе ведомства в начале года. Примерно в два раза сократилась и доля поступлений от КГН в сравнении с 2011 г. – 1,41% против 2,95%.

В 2017 г. правительство также изменило пропорцию зачисления налога на прибыль, увеличив с 2 до 3 п. п. долю федерального бюджета. Однако это мера коснулась всех, а не только Москвы.

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