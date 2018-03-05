Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4520 от 05.03.2018 под заголовком: Москва заработала на имуществе

Доходы Москвы превысили 2 трлн рублей

Больше всего город заработал на налоге на прибыль и налоге на имущество
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В прошлом году доходы бюджета Москвы впервые превысили 2 трлн руб., следует из опубликованных департаментом финансов предварительных данных. А вместо запланированного дефицита более чем в 200 млрд руб. был небольшой профицит – около 2 млрд. По сравнению с первой редакцией бюджета доходы оказались выше более чем на 300 млрд руб., указывает ведущий аналитик S&P Екатерина Кенель-Новикова. Рекордные доходы, скорее всего, связаны с особенностями российской экономики: Москва выигрывает от ее централизации, комментирует старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин.

У города нет планов занимать, поэтому вполне логичен выход на небольшой профицит, отмечает Кенель-Новикова. Мэр Сергей Собянин в интервью «Коммерсанту» рассказывал, что в 2010 г. Москва была должна около 300 млрд руб., а к 1 января 2018 г. долг уменьшился до 34 млрд руб.

По сравнению с 2016 г. доходы выросли на 13,2% до 2,097 трлн руб., а расходы – на 20,7% до 2,095 трлн. НДФЛ и налог на прибыль остаются основными для бюджета налогами, говорит руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов. Налог на прибыль рос за счет поступлений от финансового и нефтегазового секторов, главным образом Сбербанка, ВТБ и «Газпрома», комментирует Кенель-Новикова. По ее словам, у банков поступления растут уже второй год с низкой базы 2015 г., а у «Газпрома» произошла переоценка валютных обязательств из-за укрепления рубля, за счет этого выросла налогооблагаемая прибыль.

Но больше всего вырос налог на имущество организаций (с 1 января 2014 г. Москва взимает его с кадастровой стоимости недвижимости) – на 33% до 133 млрд руб. Основные причины роста этих поступлений – расширение перечня облагаемой налогом коммерческой недвижимости и уточнение кадастровой стоимости после оценки 2016 г., объясняет Ефимов. Сначала налог взимался с отдельно стоящих зданий площадью от 5000 кв. м, сейчас – с большей части коммерческой недвижимости. Растет и ставка налога: сначала она была 0,9%, а по итогам 2018 г. должна составить уже 2%. Кроме того, сокращаются льготы, отмечает Кенель-Новикова.

Была пересмотрена кадастровая стоимость объектов, по которым она была существенно занижена, уточняет Ефимов. В базах данных Росреестра отсутствовали актуальные сведения о назначении ряда крупных торгово-офисных центров, и они были оценены по минимальной стоимости, чаще всего – как социальные объекты. Например, есть объекты по 18 000 руб./кв. м в Центральном административном округе, а их рыночная стоимость в 10–15 раз выше, объясняет Ефимов.

Москве пришлось перейти на налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости, чтобы возместить выпадающие налоги из-за созданных в 2012 г. консолидированных групп налогоплательщиков (часть их налогов стала распределяться между регионами). Столица ежегодно теряла порядка 170 млрд руб. Москве удалось полностью возместить потери, говорит Редькин: за счет доходов от рекламы, от использования имущества, продажи патентов трудовым мигрантам, введения торгового сбора. Например, от продажи патентов предпринимателям столичный бюджет получил свыше 5,4 млрд руб., сообщал Ефимов.

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