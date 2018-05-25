Экономика / Макроэкономика и бюджет

«Мы запустим новые источники роста»: Силуанов рассказал о приоритетах нового правительства

Выступление первого вице-премьера и министра финансов на деловом завтраке Сбербанка

25.05.18
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