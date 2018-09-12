Путин предложил бизнесу поделиться доходами с Дальним Востоком

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Путин хочет денег от бизнеса Донат Сорокин / фотохост агентство ТАСС

«Основные пользователи дальневосточных транспортных коридоров, портов, как правило, это крупные угольные и энергетические компании. Предлагаю подумать, как стимулировать этих экспортеров направлять часть доходов в эффективные экономические и соцпроекты на Дальнем Востоке», – заявил президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума. Ответа на эту задачу пока нет, признает федеральный чиновник, возможно, дальневосточные проекты будут обсуждаться на рабочей группе РСПП по стимулированию инвестиций. С бизнесом идея не обсуждалась, говорит менеджер горно-металлургической компании.

Инфраструктура Дальнего Востока остается недоинвестированной. В 2017 г. расходы региональных бюджетов округа не превышали 85 млрд руб., или 2% его ВРП, оценивали аналитики InfraOne, нужно минимум на 150 млрд больше, а для развития необходимо вложить хотя бы 500–550 млрд руб. за несколько лет. Сильнее всего Дальний Восток отстает от общероссийских показателей по развитию транспорта и энергетики, но больше всего проектов обсуждается в социальной сфере и направлениях, не требующих больших капзатрат и участия бюджета (телематика, IT, телекоммуникации). Главное ограничение – неразвитая инфраструктура, считает сотрудник крупной международной компании: если в соседней стране есть отличный завод, где можно арендовать часть мощностей, зачем ждать, пока регион что-то построит?