Турция представила план борьбы с валютным кризисом

Но он убедил не всех инвесторов

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Министр финансов Турции Берат Албайрак пообещал сократить бюджетный дефицит, инфляцию и проверить банки Mucahid Yapici / AP Photo

Министр финансов Турции Берат Албайрак в четверг снизил целевые значения экономического роста и пообещал сократить государственные расходы примерно на $10 млрд. Анкара делает это в попытках преодолеть валютный кризис и вернуть доверие инвесторов.

Из-за их беспокойства по поводу перегрева экономики и высокой инфляции курс лиры к доллару снизился с начала года примерно на 40%. Особенно сильно лира ослабла в августе, когда к этим проблемам добавился дипломатический конфликт с США. Кроме того, президент Реджеп Тайип Эрдоган выступал против повышения процентных ставок и настаивал на приоритете сильного роста ВВП, что вызывало сомнения в независимости центробанка.