Развивающимся странам стало трудно брать в долг

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Инвесторы все больше беспокоятся из-за торговых конфликтов и внутренних проблем таких стран, как Турция и Аргентина Lefteris Pitarakis / AP Photo

Сильное падение на развивающихся рынках мешает их компаниям и правительствам проводить эмиссию международных облигаций. Это может осложнить заемщикам выплаты по имеющимся долгам и отрицательно повлиять на темпы экономического роста этих стран.

В 2017 г. эмитенты из развивающихся стран разместили международные облигации на рекордную сумму. Согласно Dealogic, корпоративные заемщики привлекли $312,6 млрд, а суверенные – $287,24 млрд. Но этим летом эмиссия оказалась минимальной с 2013 г., когда беспокойство инвесторов по поводу сворачивания денежного стимулирования Федеральной резервной системой США спровоцировало панику на долговых и валютных рынках.