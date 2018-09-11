Экономика / Мировая экономика

Развивающимся странам стало трудно брать в долг

Выпуск международных облигаций упал наполовину по сравнению с прошлым летом
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Сильное падение на развивающихся рынках мешает их компаниям и правительствам проводить эмиссию международных облигаций. Это может осложнить заемщикам выплаты по имеющимся долгам и отрицательно повлиять на темпы экономического роста этих стран.

В 2017 г. эмитенты из развивающихся стран разместили международные облигации на рекордную сумму. Согласно Dealogic, корпоративные заемщики привлекли $312,6 млрд, а суверенные – $287,24 млрд. Но этим летом эмиссия оказалась минимальной с 2013 г., когда беспокойство инвесторов по поводу сворачивания денежного стимулирования Федеральной резервной системой США спровоцировало панику на долговых и валютных рынках.

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