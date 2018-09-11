Развивающимся странам стало трудно брать в долг
Выпуск международных облигаций упал наполовину по сравнению с прошлым летом
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Инвесторы все больше беспокоятся из-за торговых конфликтов и внутренних проблем таких стран, как Турция и Аргентина
Lefteris Pitarakis / AP Photo
Сильное падение на развивающихся рынках мешает их компаниям и правительствам проводить эмиссию международных облигаций. Это может осложнить заемщикам выплаты по имеющимся долгам и отрицательно повлиять на темпы экономического роста этих стран.
В 2017 г. эмитенты из развивающихся стран разместили международные облигации на рекордную сумму. Согласно Dealogic, корпоративные заемщики привлекли $312,6 млрд, а суверенные – $287,24 млрд. Но этим летом эмиссия оказалась минимальной с 2013 г., когда беспокойство инвесторов по поводу сворачивания денежного стимулирования Федеральной резервной системой США спровоцировало панику на долговых и валютных рынках.
Полная версия доступна только подписчикам
Если у вас есть подписка - вы можете продлить ее по этой акции. Мы добавим дополнительный период к вашей подписке, когда она закончится | 19 руб. за один месяц с «Автоплатежом» 590 руб. за следующий месяц.
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}