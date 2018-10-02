Экономика / Госинвестиции и проекты

Подписана концессия на Северный широтный ход

Профинансировать железнодорожный мегапроект может ВТБ
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После почти двух лет обсуждений во вторник было подписано концессионное соглашение на строительство железной дороги «Северный широтный ход» между Росжелдором и специально созданной под проект компанией «СШХ» (50,1% принадлежит управляющей компанией «СШХ» Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, остальные 49,9% — дочке РЖД «КРП-Инвест»).

Идее строительства дороги на севере Западной Сибири не один десяток лет. Активная работа над проектом возобновилась в 2006 г., а с мертвой точки проект сдвинулся в марте 2017 г. – РЖД и «Газпром» подписали соглашение о его совместной реализации. Весь проект предполагает строительство моста через Обь с железнодорожными подходами, железнодорожной линии Салехард-Надым и моста через Надым. Концессионер же должен обеспечить финансирование, строительство и эксплуатацию линии Обская – Салехард – Надым. Общая протяженность дороги по концессии — 353 км, ее стоимость — 113 млрд руб., следовало из материалов к проекту. Вся дорога, с учетом строительства и реконструкции смежных участков оценивается в 236,7 млрд руб. Из них 59 млрд руб. пойдет на строительство моста, 61 млрд руб. — железнодорожной линию, а почти 2 млрд руб. — мост через Надым.

Бюджет на проект выделит 12,7 млрд руб. в виде капитального гранта, еще около 97,2 млрд руб. инвесторы предполагали взять в кредит. Сами же акционеры внесут в проект капитал на 1,8 млрд руб. Если во время проектирования смета проекта увеличится более чем на 10%, этот риск инвестор разделит с государством, следовало из материалов проекта. Обещало государство подстраховать инвестора и в случае, если грузов для окупаемости дороги окажется недостаточно. Кредит проекту может предоставить ВТБ, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. Отбор финансирующих организаций должен состояться в ближайшее время.

Дорога нужна для сокращения транспортных маршрутов от месторождений в Западной Сибири до портов Балтийского, Белого и Баренцева морей. «Проект сочетает комплекс геополитических преимуществ, связанных с развитием северных территорий, а также позволяет оптимизировать сроки и расстояния перевозок ряда сырьевых грузов на экспорт», — комментирует гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Северный широтный ход позволит соединить Северную и Свердловскую железные дороги, сократит транспортное плечо для грузоотправителей Уральского федерального округа, а также позволит частично высвободить мощности Транссиба, считает он. Проект несет большое значение для развития транспортной инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа и Арктической зоны Российской Федерации, указывает представитель РЖД. Интерес же частного бизнеса в концессии связаны с выполнением строительных работ, заключает Бурмистров.

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