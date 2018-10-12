Россия отказалась от идеи накопить $500 млрд золотовалютных резервов

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Центробанк больше не считает актуальным ориентир в $500 млрд золотовалютных резервов Донат Сорокин / ТАСС

Центробанк больше не считает актуальным ориентир в $500 млрд золотовалютных резервов, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (ее цитирует Reuters). Эту сумму впервые назвала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июне 2015 г., когда валютный рынок пришел в себя от шока конца 2014 г. «Опыт последнего времени заставил нас несколько переосмыслить представления о комфортном уровне достаточности резервов», – сказала она, назвав одной из задач ЦБ нарастить в ближайшие годы золотовалютные резервы до $500 млрд.

В 2017 г. Набиуллина подтверждала, что ЦБ в долгосрочной перспективе рассчитывает нарастить «подушку безопасности» до $500 млрд – но только «при полной уверенности» в стабильности инфляции и валютного рынка. Последний раз председатель ЦБ подтверждала этот ориентир весной этого года.