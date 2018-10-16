Бизнес предложил смягчить уголовную ответственность за увольнение людей перед пенсией
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Уголовное наказание за необоснованный отказ принять на работу или за увольнение людей предпенсионного возраста приведет лишь к тому, что начнут увольнять и «не нанимать» тех, кто чуть младше, пишут Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП) и «Опора России» в письме на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. «Ведомости» ознакомились с копией, представитель РСПП подтвердил ее подлинность. Предложение о введении уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста вошло в дорожную карту Минтруда по смягчению последствий пенсионной реформы, эту инициативу впоследствии поддержал президент России Владимир Путин.
Возбуждать уголовное дело нужно только в том случае, если человек подал заявление о необоснованном отказе в приеме на работу или необоснованном увольнении и есть решение суда по этому трудовому спору – например, о восстановлении на работе, предлагают авторы письма. К уголовной ответственности работодателя можно привлечь, только если у него уже есть административное наказание за аналогичное правонарушение, настаивают они.
Но Госдума не будет сейчас менять недавно принятый закон об ответственности для бизнеса за увольнение лиц предпенсионного возраста, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников «Интерфаксу».
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