Сбербанк оценил средний доход работающего пенсионера примерно в 46 000 рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Средний доход работающего пенсионера в России с учетом пенсии составляет 46 000 руб. – больше, чем получают люди, еще не вышедшие на пенсию. К такому выводу пришел Сбербанк, изучив данные своих зарплатных клиентов пенсионного возраста. Средняя зарплата работающего пенсионера — почти 32 000 руб., пенсия — 14 000 руб. Среднемесячная начисленная зарплата в России в первом полугодии составила 42 550 руб.
Среди клиентов Сбербанка зарплату получают 38% 55-летних женщин и 29% 60-летних мужчин. Половина этих людей продолжает работать и через пять лет после достижения пенсионного возраста, указывает банк: среди женщин таких 70%, среди мужчин — 47%.
Есть гендерные различия и в уровне заработка: женщины зарабатывают в среднем 30 000 руб. и получают около 13 400 руб. пенсии, мужчины — почти 37 000 руб. плюс 15 600 руб. пенсии. 4% работающих пенсионеров, обслуживающихся в Сбербанке, получают более 100 000 руб.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}