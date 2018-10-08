Сбербанк оценил средний доход работающего пенсионера примерно в 46 000 рублей

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Самые «богатые» – пенсионеры, работающие в крупном бизнесе, они зарабатывают 44 000 рублей Максим Стулов / Ведомости

Средний доход работающего пенсионера в России с учетом пенсии составляет 46 000 руб. – больше, чем получают люди, еще не вышедшие на пенсию. К такому выводу пришел Сбербанк, изучив данные своих зарплатных клиентов пенсионного возраста. Средняя зарплата работающего пенсионера — почти 32 000 руб., пенсия — 14 000 руб. Среднемесячная начисленная зарплата в России в первом полугодии составила 42 550 руб.

Среди клиентов Сбербанка зарплату получают 38% 55-летних женщин и 29% 60-летних мужчин. Половина этих людей продолжает работать и через пять лет после достижения пенсионного возраста, указывает банк: среди женщин таких 70%, среди мужчин — 47%.

Есть гендерные различия и в уровне заработка: женщины зарабатывают в среднем 30 000 руб. и получают около 13 400 руб. пенсии, мужчины — почти 37 000 руб. плюс 15 600 руб. пенсии. 4% работающих пенсионеров, обслуживающихся в Сбербанке, получают более 100 000 руб.