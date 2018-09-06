Бизнес будут штрафовать на 200 000 рублей за увольнения перед пенсией

Путин предложил установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста Евгений Разумный / Ведомости

Необоснованный отказ в приеме на работу человека предпенсионного возраста или необоснованное увольнение человека в таком возрасте будет наказываться штрафом до 200 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Об этом говорится во внесенных в Госдуму президентом Владимиром Путиным поправках в Уголовный кодекс. Помимо штрафа возможно также наказание обязательными работами на срок до 360 часов.

Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий выходу на пенсию, следует из законопроекта. «В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан Российской Федерации возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. К нему представлены положительные отзывы правительства и Верховного суда. Кроме того президент внес поправки в Налоговый кодекc. В частности, налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имуществу физических лиц для людей предпенсионного возраста.

На сайте Кремля появилось сообщение о внесении президентских поправок, в частности он внес проекты федеральных законов, а также поправки в текст законопроекта о повышении пенсионного возраста. Кроме того Владимир Путин своим распоряжением назначил вице-премьер Татьяну Голикову официальным представителем президента при рассмотрении парламентом этих законопроектов.

В телеобращении 29 августа Путин предложил смягчить параметры пенсионной реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо 63, сохранить на переходный период все федеральные льготы для достигших действующего пенсионного возраста людей и позволить выходящим на пенсию в 2019-2020 гг. сделать это на полгода раньше. Кроме того, президент выступил с инициативой увеличить максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4900 руб. до 11 280 руб. с 2019 г. и установить период такой выплаты в один год, а также уменьшить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию для женщин до 37 лет с 40 лет, для мужчин – до 42 лет с 45 лет.

Согласно другому предложению президента, неработающие пенсионеры на селе со стажем работы не менее 30 лет получат 25%-ную надбавку к страховой пенсии, а коренные малочисленные народы Севера сохранят действующие пенсионные льготы. Кроме того, Путин предложил установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ принимать на работу граждан по причине их возраста, а сам предпенсионный возраст увеличить до пяти лет на переходный период. Наконец, президент поручил разработать меры для стимулирования бизнеса нанимать на работу граждан предпенсионного возраста.