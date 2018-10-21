Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: Центральный защитник рынка

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Ситуация с валютной ликвидностью за счет паузы в покупках валюты ЦБ и высокого платежного баланса улучшилась, пишет ЦБ Андрей Гордеев / Ведомости

Сентябрь начался нервно: курс доллара доходил до 70 руб., а доходность десятилетних ОФЗ – до 9% годовых. К концу месяца ситуация стабилизировалась, считает ЦБ. Рынок поддержали повышение ключевой ставки до 7,5% и приостановка ЦБ рыночных покупок валюты по бюджетному правилу. Помогли также рост нефтяных котировок и восстановление спроса на развивающихся рынках, после того как центральные банки Аргентины и Турции значительно повысили ставки.

К концу сентября рубль подорожал на 3,1%. Решение ЦБ не покупать валюту восстановило корреляцию курса рубля с ценой нефти, писала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.