Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4679 от 22.10.2018 под заголовком: Центральный защитник рынка

Центральный защитник рынка

ЦБ себя похвалил: решение приостановить покупки валюты помогло преодолеть волатильность курса в начале сентября
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сентябрь начался нервно: курс доллара доходил до 70 руб., а доходность десятилетних ОФЗ – до 9% годовых. К концу месяца ситуация стабилизировалась, считает ЦБ. Рынок поддержали повышение ключевой ставки до 7,5% и приостановка ЦБ рыночных покупок валюты по бюджетному правилу. Помогли также рост нефтяных котировок и восстановление спроса на развивающихся рынках, после того как центральные банки Аргентины и Турции значительно повысили ставки.

К концу сентября рубль подорожал на 3,1%. Решение ЦБ не покупать валюту восстановило корреляцию курса рубля с ценой нефти, писала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике