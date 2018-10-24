Ужесточение доступа бедных россиян к соцподдержке

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Не менее 34 регионов пытались в последние годы усложнить доступ граждан к соцпособиям и выплатам для бедных, сделав их более адресными, пишут Елена Гришина и Елена Цацура из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это должно было помочь отфильтровать самых нуждающихся, чтобы платить им больше, но такое происходит редко.

Президент Владимир Путин в майском указе поручил сократить бедность вдвое. В 2017 г. за чертой бедности жили 13,2% людей. Один из способов выполнить указ – переход на адресную соцподдержку, говорит федеральный чиновник.

Без учета федеральных расходов регионы в 2016 г. направили на соцподдержку 0,27% ВВП, в среднем человек получал от региона всего 884 руб., или 9% прожиточного минимума. С учетом поддержки инвалидов, школьников, пенсионеров помощь получают около 70% бедных, объясняет директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова, но сами программы для бедных не охватывают всех нуждающихся, а размер помощи невелик.