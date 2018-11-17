Москва потратит 4 млрд рублей на создание нового вида городского транспорта

Заплатить за проезд по Москве-реке можно будет транспортной картой «Тройка», обещал Ликсутов АГН «Москва»

Мэрия Москвы заложила 4,18 млрд руб. на ближайшие три года для реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт», следует из документа, опубликованного на сайте мэрии. Большая часть этих денег – 3,94 млрд руб. – будет потрачена на организацию нового вида регулярного городского транспорта – речных пассажирских перевозок.

О том, что в 2021 г. в Москве появится первый речной регулярный рейс, говорил ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Маршрут протяженностью 10 км пройдет от Мневников до Киевского вокзала: будет семь остановок (в том числе в «Москва-сити»), путь туда и обратно займет 104 минуты. Пропускная способность этого вида транспорта составит 1500 пассажиров в час, интервал между судами – 4-6 минут. Тарифы еще обсуждаются, но заплатить за проезд по Москве-реке можно будет транспортной картой «Тройка», обещал Ликсутов.

Почти половина (1,85 млрд руб.) из зарезервированных в бюджете денег будет потрачена на закупку 10 речных судов вместимостью до 100 человек и «транспортное обслуживание на маршруте Нижние Мневники – Киевский вокзал». Конкурс на покупку судов будет объявлен в 2019 г., заказчиком от города будет «Мосгортранс», сообщил представитель департамента транспорта Москвы. По его словам, будут закупаться суда с усиленным корпусом, чтобы они смогли ходить по колотому льду и транспортное сообщение было круглогодичным.

Еще 2,1 мдрд будут потрачены, по словам собеседника «Ведомостей» в мэрии, на создание новых транспортных связей – причалы будут находиться в пешей доступности от станций метро, МЦК и остановок наземного транспорта. «Мы сейчас рассматриваем, как лучше интегрировать эти причалы в маршрут – для этого потребуется реконструкция причалов», – уточняет он.

Первый регулярный водный маршрут в Москве протестировали в этом году, рассказывает руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин. По его словам, летом от причала «Химки» до Северного речного вокзала ходил речной трамвайчик. Этот маршрут запустила администрация Химок. Остальное – прогулочные и экскурсионные маршруты. В 2018 г. пассажиропоток в Московском бассейне вырос на 7%, с апреля по октябрь пассажирские суда перевезли 1,3 млн человек. Причем миллион человек – в пределах Москвы и ближнего Подмосковья, указывает Елянюшкин.

Помимо организации речных перевозок, в бюджете Москвы учтены и деньги на реконструкцию и эксплуатацию Северного речного вокзала: 2,6 млрд руб. в первом случае и 82,7 млн руб. ежегодно во втором. В целом на развитие транспортной системы Москва планирует в ближайшие три года направить 1,8 трлн руб. За счет бюджета планируется строительство 57,9 км линий метрополитена, 21 станции метрополитена, трех электродепо, 281 км автомобильных дорог, 83 искусственных сооружений, 32 пешеходных переходов.

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