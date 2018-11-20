Госдума дала ВЭБу новое имя

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Чтобы добиться целей майского указа президента, нужно объединить все командные возможности и финансовые ресурсы, объяснил Шувалов Максим Стулов / Ведомости

Правительственный законопроект, расширяющий полномочия и финансирование ВЭБа, одобрен Госдумой во втором, ключевом чтении. Сама госкорпорация сменит имя на «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ».

Одна из ключевых поправок – докапитализация ВЭБа через механизм подписного капитала: ему будут даны не живые деньги разом, а по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Кроме ВЭБа подписной капитал обещан Российскому экспортному центру (РЭЦ) и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Предварительная сумма, одобренная для ВЭБа, – 300 млрд руб., чтобы сформировать кредитный портфель на 3 трлн руб.