Экономика / Госинвестиции и проекты

Госдума дала ВЭБу новое имя

И новый механизм финансирования на 300 млрд рублей
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Правительственный законопроект, расширяющий полномочия и финансирование ВЭБа, одобрен Госдумой во втором, ключевом чтении. Сама госкорпорация сменит имя на «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ».

Одна из ключевых поправок – докапитализация ВЭБа через механизм подписного капитала: ему будут даны не живые деньги разом, а по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Кроме ВЭБа подписной капитал обещан Российскому экспортному центру (РЭЦ) и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Предварительная сумма, одобренная для ВЭБа, – 300 млрд руб., чтобы сформировать кредитный портфель на 3 трлн руб.

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