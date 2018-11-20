Госдума дала ВЭБу новое имя
И новый механизм финансирования на 300 млрд рублей
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Чтобы добиться целей майского указа президента, нужно объединить все командные возможности и финансовые ресурсы, объяснил Шувалов
Максим Стулов / Ведомости
Правительственный законопроект, расширяющий полномочия и финансирование ВЭБа, одобрен Госдумой во втором, ключевом чтении. Сама госкорпорация сменит имя на «Национальный институт развития «ВЭБ.РФ».
Одна из ключевых поправок – докапитализация ВЭБа через механизм подписного капитала: ему будут даны не живые деньги разом, а по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Кроме ВЭБа подписной капитал обещан Российскому экспортному центру (РЭЦ) и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Предварительная сумма, одобренная для ВЭБа, – 300 млрд руб., чтобы сформировать кредитный портфель на 3 трлн руб.
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