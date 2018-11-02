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Статья опубликована в № 4688 от 02.11.2018 под заголовком: Компания недели: Внешэкономбанк

Что нужно ВЭБу, кроме денег

Игорю Шувалову придется столкнуться в ВЭБе с теми же проблемами, которые он сам не смог решить на посту вице-премьера
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Ребрендинг Внешэкономбанка (ВЭБ) с приходом нового руководителя становится уже традицией – его бывший председатель Сергей Горьков вскоре после назначения пообещал к концу 2017 г. построить новый банк, ВЭБ 2.0. А нынешний руководитель госкорпорации Игорь Шувалов и вовсе дал банку новое название – «Госкорпорация развития ВЭБ.РФ». Это не просто переименование: Шувалов убивает старый ВЭБ и вводит новую точку отсчета для госкорпорации, поясняет ее сотрудник. Но, как гласит поговорка, чем больше все меняется, тем больше остается по-старому.

Очевидными для всех накопившиеся проблемы ВЭБа стали в конце 2015 г., тогда же началась масштабная операция по его спасению, одним из вариантов которого было выделить банку 1,5 трлн руб. Шувалов, будучи первым вице-премьером, его поддержал, но Минфину удалось убедить президента Владимира Путина подождать до лучших времен.

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