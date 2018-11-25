Производители медизделий могут рассчитывать на льготный НДС
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Минфин считает целесообразным скорректировать законодательство об НДС в отношении медицинских изделий и техники, следует из письма министра финансов Антона Силуанова председателю комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрию Морозову. «Ведомости» ознакомились с текстом документа, подлинность которого подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер фармацевтической компании.
В августе 2018 г. производители и дистрибуторы медизделий и техники просили ряд ведомств, включая Минфин, пересмотреть условия НДС для своей продукции: кардиостимуляторов, томографов, электрокардиографов, аппаратов ультразвуковой диагностики и проч. После перехода на новый классификатор медизделий ОКПД-2 с 1 января 2017 г. часть товаров, которые ранее облагались НДС по льготной ставке (0 или 10%), теперь облагаются стандартной – 18%, жаловались они. С 2019 г. НДС увеличится до 20%. Так произошло, поскольку при переводе кодов из старого классификатора в новый ключ, разработанный Минэкономразвития, устанавливал только примерные соответствия кодов товаров. В результате часть из них выпала и теперь облагается НДС полностью. Число категорий в ОКПД-2 ограничено, поэтому товары попадают в разряд «прочих», из-за чего для них льготный НДС неприменим, поясняет представитель продавца одноразовых медицинских изделий – компании «Атекс групп» Михаил Терехов.
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