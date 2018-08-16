Кто пострадает от введения НДС на медтехнику

Если сложно зайти с парадного входа, всегда можно попробовать служебный. Повышать налоги для отдельных секторов экономики до 2024 г. не планируется, заверил недавно министр финансов Антон Силуанов, а уже через пару дней Минпромторг предложил отменить нулевую ставку НДС для медизделий (техники и оборудования) и установить ее с 2019 г. на уровне 20% – как у всех. Из проекта распоряжения правительства «Об утверждении стратегии развития медицинской промышленности до 2030 г.», опубликованного Минпромторгом, не вполне ясно, кого конкретно касается отмена льгот: это может быть как только импортная медтехника, так и выпущенная в России. Пресс-служба Минпромторга пояснила «Ведомостям», что мера нужна для «выравнивания условий ведения деятельности отечественных и зарубежных производителей» медизделий. Сейчас нулевым НДС облагается импортируемая медпродукция и та, что целиком производится в России. Но есть и отверточная сборка, где доля импортных комплектующих высока (до 90% в отдельных видах, следует из пояснений Минпромторга), а они облагаются НДС по общей ставке 18% (с 2019 г. – 20%), это и есть неравные условия для продукции российской сборки, что и снижает ее конкурентность, уточняет ведомство. Зачем ведомство идет навстречу «отверточникам»? В проекте Минпромторг указывает, что стратегия нацелена на выполнение майского указа Владимира Путина, распорядившегося увеличить к 2030 г. выпуск в России медизделий в 3,5 раза. Однако наращивать производство полного цикла в России долго и дорого, а за счет отверточной сборки показать нужные цифры намного проще. Но уверен ли Минпромторг, что Путин имел в виду именно отверточное производство или восстановление длинных производственных цепочек внутри страны, задается вопросом гендиректор «Медрелиза» Юрий Матвиенко.

Импортное медоборудование хорошо тем, что в некоторых направлениях оно «вечное», например, в анестезиологии немецкие аппараты работают 30–40 лет, говорит директор по коммерческим ресурсам ГК «Евромед» Валерий Ракшин. В ортопедии и травматологии российское оборудование на 70% сопоставимо по качеству с западным. Но в УЗ-диагностике замены импорту нет, в МРТ до импорта не дотягивают, в офтальмологии российского оборудования нет в принципе, говорит Ракшин. Отверточной сборкой это не заменить, тем более что цены на наше оборудование не отстают от западного. Импортная медтехника из-за отмены льготы подорожает у дилеров на 20–30%, прикидывает Ракшин, российская, видимо, тоже. А значит, в итоге цены вырастут и для потребителей – первыми это почувствуют пациенты частных клиник среднего ценового сегмента, наверняка подорожают и доступные полисы ДМС. Цена входного билета на рынок частной медицины вырастет, так что рынок будет сжиматься.