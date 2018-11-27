Сбербанк запустит первый в России фонд посевных инвестиций в инфраструктуру

В партнерстве с InfraOne он подготовит к стройке 100-200 проектов больше чем за 10 млрд рублей

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Сбербанк нашел способ помочь выполнить майский указ президента Владимира Путина Евгений Егоров / Ведомости

В ближайшие шесть лет власти решили развернуть большую стройку инфраструктуры, и, хотя деньги на это уже частично заложены в бюджете, проектов, готовых к финансированию и строительству, почти нет. Чтобы исправить ситуацию, Сбербанк создаст первый в России посевной фонд для инвестиций в инфраструктурные проекты – RTIF (Russian Transport & Infrastructure Fund). Его создание вместе с инвесткомпанией InfraOne и потенциальным партнером – Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) – Сбербанк анонсировал еще в августе.

«Ведомостям» стал известен механизм работы этого фонда. В капитале управляющей компании фонда Сбербанк и ГТЛК получат по 25%, а InfraOne – 50% (основной вклад в пополнение фонда приходится на Сбербанк и ГТЛК), рассказали два собеседника «Ведомостей», близких к проекту. Такая структура поможет избежать отображения операций фонда в отчетности банка и лизинговой компании. ГТЛК пока наиболее вероятный претендент на долю в 25%, участие компании в проекте поможет сделать акцент на проекты транспортной инфраструктуры, но, возможно, это будет другой инвестор, говорит другой собеседник, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Сбербанка не комментирует доли, но отмечает, что по договору об инвестиционном товариществе (в этой форме создается фонд) банк будет заходить в проекты вместе с соинвесторами. ГТЛК рассматривает возможность участия, решение пока не принято, сказал представитель компании. Представитель InfraOne не комментирует долю в фонде.