Сбербанк вернул лидерство по капитализации среди российских компаний

Госбанк обогнал «Роснефть» на Московской бирже. Но его акции все еще стоят дешево, считают аналитики

Сбербанк (его президент Герман Греф – слева) уступил первенство «Роснефти» (главный исполнительный директор Игорь Сечин – справа) в августе этого года Сергей Бобылев / ТАСС

Сбербанк вновь стал самой дорогой российской компанией. К 18.10 обыкновенные акции госбанка на Московской бирже подорожали на 0,67% до 198,82 руб., привилегированные – на 0,45% до 172,78 руб., а капитализация достигла 4,47 трлн руб. Таким образом, Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть», акции которой к этому моменту подешевели на 0,18% до 411,1 руб., а капитализация снизилась до 4,36 трлн руб. На третьем месте – «Лукойл» с капитализацией 3,6 трлн руб.

Сбербанк уступил первенство «Роснефти» в августе этого года. Акции госбанка резко подешевели, после того как стали известны подробности возможных американских санкций: запрет на покупку нового госдолга, а также ограничение на долларовые операции российских госбанков. За неделю с 7 августа капитализация Сбербанка снизилась на 0,26 трлн руб. В результате самой дорогой компанией России стала «Роснефть». В сентябре и октябре Сбербанк несколько раз опускался и на третье место, уступая «Лукойлу», но затем возвращал свои позиции.

Нефтяные котировки продолжают падать, что, естественно, оказывает давление на акции нефтяных компаний, говорит старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. При этом курс рубля, несмотря на подешевевшую нефть, остается стабильным, а это, в свою очередь, обеспечивает поддержку акциям банков, говорит он.

Во вторник, 20 ноября, стоимость нефти марки Brent на торгах на Лондонской бирже впервые с февраля опустилась ниже $62 за баррель. К 18.05 четверга баррель Brent стоил $63,34. Доллар к 17.52 мск подешевел на 13 коп. до 65,53 руб., евро – на 4 коп. до 74,72 руб.

Кроме того, санкции пока отошли на второй план, а ведь именно из-за них акции Сбербанка резко подешевели летом, напоминает Ганелин. Конгресс США вроде бы отложил санкции до следующего года, поэтому Сбербанк смог отыграть часть геополитических потерь, согласен инвестиционный стратег «БКС премьера» Александр Бахтин. При этом банк все еще сильно недооценен и с точки зрения масштабов бизнеса и традиционно хороших финансовых результатов должен стоить даже больше, уверен он. «Дисконт же объясняется тем, что это российский госбанк и санкционные риски так или иначе остаются в силе», – говорит Бахтин.

В январе – сентябре Сбербанк заработал 655,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что на 13,7% больше, чем в прошлом году. В III квартале чистая прибыль банка составила 228 млрд руб. (+1,8%).

Понемногу стабилизируется и ситуация в Турции, а это добавляет уверенности в том, что скоро Сбербанк наконец закроет сделку по продаже турецкого Denizbank, добавляет Ганелин. Госбанк в отчетности по МСФО сообщал, что сдвинул ожидаемый срок продажи турецкой «дочки» до конца 2018 г. – начала 2019 г. Ранее Сбербанк рассчитывал продать свой турецкий актив арабскому банку Emirates NBD до конца 2018 г.