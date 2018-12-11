Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: ЦБ ждет Нового года

Экономисты ждут от ЦБ сохранения ключевой ставки

Рисков для нового повышения пока накопилось недостаточно
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Заседание совета директоров ЦБ в пятницу обещает быть захватывающим, замечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Мнения экономистов, каким будет решение регулятора, разделились. 23 эксперта, опрошенных Bloomberg, ждут сохранения ключевой ставки, а 15 – второго повышения за 2015–2018 гг. до 7,75%.

В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что регулятор рассмотрит как сохранение, так и повышение ставки. Ситуация на развивающихся рынках стабилизировалась, но инфляционные ожидания людей остаются ­высокими, говорила она. В ноябре из-за роста цен на бензин и продовольствие они выросли до 9,8% с 9,3% в октябре.

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