Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: ЦБ ждет Нового года
Экономисты ждут от ЦБ сохранения ключевой ставки
Рисков для нового повышения пока накопилось недостаточно
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Экономисты не могут разгадать решение председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной
Андрей Гордеев / Ведомости
Заседание совета директоров ЦБ в пятницу обещает быть захватывающим, замечает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Мнения экономистов, каким будет решение регулятора, разделились. 23 эксперта, опрошенных Bloomberg, ждут сохранения ключевой ставки, а 15 – второго повышения за 2015–2018 гг. до 7,75%.
В ноябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала, что регулятор рассмотрит как сохранение, так и повышение ставки. Ситуация на развивающихся рынках стабилизировалась, но инфляционные ожидания людей остаются высокими, говорила она. В ноябре из-за роста цен на бензин и продовольствие они выросли до 9,8% с 9,3% в октябре.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}