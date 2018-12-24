Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4724 от 25.12.2018 под заголовком: Росстат возглавил IT-чиновник

С назначением нового руководителя Росстата служба получила надежду на модернизацию

Но верят в нее пока не все
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Председатель правительства Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова, руководившего службой девять лет, и назначил Павла Малкова, директора департамента государственного управления Минэкономразвития. В интервью «Интерфаксу» Малков заявил, что сосредоточится на реформе системы статистики и проведении всероссийской переписи населения в 2020 г. Он также сказал, что правильнее говорить не о реформе, а о модернизации самого Росстата.

Организация нуждается в серьезном реформировании, нужно говорить об обновлении команды, принципов и методов работы, заметил первый зампред правительства – министр финансов России Антон Силуанов: Росстат пользуется старыми технологиями, а качество счета показателей ужасное. Много претензий к тому, как считаются реальные доходы населения, привел Силуанов пример: надо менять. Росстат вручную собирает информацию о стоимости продуктов из потребительской корзины, продолжал он, а надо задействовать данные, которые есть в том числе у ФНС, например о розничных продажах.

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