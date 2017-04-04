Путин передал Росстат Минэкономразвития

Президент Владимир Путин передал Росстат в ведение Минэкономразвития, следует из опубликованного на сайте указа. Одновременно с этим президент исключил Росстат из числа ведомств, которыми руководит правительство.

В конце марта министр экономического развития Максим Орешкин выражал недовольство качеством работы статистического ведомства. «В начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных», – критиковал он новую методологию Росстата: «данные за февраль нерепрезентативны».

Чиновник Минэкономразвития объясняет проблемами с Росстатом задержку представления в Минфин и правительство уточненного макропрогноза. Росстат постоянно меняет данные и сейчас собирается еще раз изменить динамические ряды, говорил он: поэтому сроки подготовки прогноза сдвинуты на первую половину апреля.

С 2017 г. Росстат перешел на новый классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и на новый классификатор продукции (ОКПД2). Это полные аналоги классификаторов, используемых статслужбами Европейского экономического сообщества. Переход на новые классификаторы сопровождался уточнением данных за 2016 г., а для сопоставимости были пересчитаны и данные за 2015 г. Вместе с тем Росстат не пересчитал данные за предыдущие годы, что делает их несопоставимыми с данными 2015–2016 гг., а значит, их нельзя использовать для прогнозирования.

Росстат настаивал на переходе на новый классификатор раньше, говорил в интервью «Ведомостям» его руководитель Александр Суринов: просто некоторые ведомства не успели подготовиться, и правительство продлило срок. Мы довольно поздно перешли на новый классификатор, и нас эта ситуация не могла не беспокоить, потому что экономика России была описана не тем языком, каким описаны экономики других стран, признавал он.

Росстату нужен грамотный управленец, который займется техническим перевооружением службы, указывает федеральный чиновник. При этом он уверяет, что у правительства «нет нужды подкручивать статистику». Независимость данных ведомства останется незыблемой, уверяет он.

За последние 15 лет Росстат уже несколько раз переходил из подчинения правительству в подчинение Министерству экономического развития и обратно. Так, в 2004 г. он перешел от правительства к тогдашнему МЭРТу (Министерству экономического развития и торговли), но меньше чем через три месяца премьер Михаил Фрадков переподчинил Росстат напрямую себе. В ходе административной реформы ведомство в 2008 г. снова перешло под контроль Минэкономразвития, а с 2012 г. снова подчиняется правительству. Предыдущее переподчинение стоило должности бывшему руководителю статслужбы Владимиру Соколину (занимал эту должность 11 лет).

Очень мало стран, где статистика подчинена президенту или парламенту, в основном – какому-либо министерству: в Дании – министерству социального развития, в США – министерству коммерции, а во Франции – министерству экономики, говорил Суринов. Как правило, в таких случаях за министерством закрепляется нормативно-правовое регулирование, объяснял он: а вся текущая работа – сбор данных, обработка, представление – не меняется. Независимость нашей методологии, оценок, права на комментарий и т. д. – все это соответствует основополагающим принципам статистики и закреплено в законе, уверял он.

Неизвестно, будет ли министерство бережно, квалифицированно и ответственно обращаться со статслужбой, коллектив которой разрушить легко, а заменить при всех недостатках нечем, беспокоится заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов: «Опасаюсь, что кто-нибудь начнет махать шашкой и указывать Росстату, как считать».

Даже если мотивирующим фактором передачи Росстата выступает низкое качество публикуемых ведомством данных, статистических неточностей и злоупотреблений вокруг меньше не станет, а вот проверять их станет труднее, констатирует декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Максим Буев. Требуется повышать независимость Росстата, считает директор Института стратегического анализа компании «ФБК Grant Thornton» Игорь Николаев: если нам нужно реальное понимание того, что происходит в экономике, а не «правильные» цифры. Комиссия ОЭСР, проводившая проверку Росстата в 2011 г., рекомендовала вывести статслужбу из зависимого положения от Минэкономразвития, и тогда это пожелание было учтено.