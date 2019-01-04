Что дала налоговая реформа в США

Pablo Martinez Monsivais / AP

Президент США Дональд Трамп назвал свою налоговую реформу «исторической победой», а сенатор-демократ Элизабет Уоррен – «ограблением». За прошедший год проявились экономические последствия снижения налогов на $1,5 трлн: сработав в краткосрочной перспективе, реформа может осложнить ситуацию в долгосрочной, отмечает Financial Times.

Снижение налогового бремени придало дополнительный стимул и без того уверенному восстановлению экономики США, и рост ВВП превысил в 2018 г. 3%. Однако это не заставило Федеральную резервную систему изменить долгосрочный прогноз темпов роста –1,8%. Обещания бизнеса увеличить капиталовложения не реализовались в полной мере, и виной тому во многом – торговая война, которую начал Трамп, повысив импортные пошлины на алюминий и сталь, а также на товары из Китая. Кроме того, компании, как и в 2005 г., когда тогдашний президент Джордж Буш дал им возможность вернуть в страну зарубежную прибыль по сниженным налоговым ставкам в надежде на увеличение инвестиций, потратили значительные суммы на выкуп своих акций.

Между тем растущий бюджетный дефицит, который еще больше увеличился в результате налоговой реформы и наращивания госрасходов, в долгосрочной перспективе может нанести экономике серьезный урон. «Произошло сильное фискальное стимулирование – значительно выросли госрасходы и бюджетный дефицит вследствие снижения налогов», – констатирует Алан Ауэрбах, профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли. Несмотря на нынешний рост, перспективы экономики выглядят не столь воодушевляющими, сказал он FT: «Мы выбрали очень нестабильную фискальную политику».

Инвестиции

Компании делали очень смелые заявления после снижения налогов, пообещав инвестировать в общей сложности $194 млрд, а также повысить зарплаты примерно 2 млн сотрудников и потратить $7 млрд на выплату разовых бонусов. Но если распределить эти затраты на пять лет, они ускорят экономический рост не так уж и сильно – лишь на пару десятых процента, по оценкам Даны Питерсон из Citigroup.

Зарплаты выросли более чем на 3%, но сложно оценить, насколько этот связано с налоговой реформой, отмечает FT. Во многом зарплаты растут из-за низкой безработицы – компаниям все сложнее привлекать необходимых сотрудников.

Противоречивы и результаты в области капиталовложений. Если в I квартале 2018 г. они выросли более чем на 11% в годовом выражении, то в III квартале — лишь на 2,5%. Уровень инвестиций по-прежнему слишком низок, чтобы ускорить экономику в долгосрочной перспективе, как это обещал министр финансов США Стивен Мнучин, считают аналитики Barclays. По их оценкам, чтобы рост длительное время оставался на уровне 3% за счет лишь этого фактора, корпоративные инвестиции должны увеличиться на 30%.

В январе на саммите в Давосе Трамп рассказывал, что благодаря налоговой реформе Apple вернет в США $350 млрд. «Он [гендиректор Тим Кук] сказал, что они вернут 350 – и я начал думать, что миллионов долларов (в конце концов, на них можно построить неплохой завод), но они сказали, что это $350 млрд», – сообщил тогда Трамп.

Он также обещал, что компании быстро вернут в США «более $4 трлн, даже почти $5 трлн» и это ускорит рост экономики. Институт налогообложения и налоговой политики США посчитал в сентябре, что с начала 2018 г. 108 публичных американских компаний, хранивших за рубежом около $2,7 трлн полученной там прибыли, вернули лишь $143 млрд. Из этой суммы две трети пришлось всего на две корпорации – Cisco Systems и фармацевтическую Gilead Sciences.

Деньги на выкуп

Cisco сообщила, что вернула более $70 млрд – но $25 млрд планирует потратить на выкуп акций в ближайшие два года.

Apple в январе сообщала, что ожидает уплатить около $38 млрд налогов на репатриируемую прибыль; это означало, что она могла вернуть $250 млрд. Но в мае компания объявила программу выкупа акций на $100 млрд.

Значительную часть средств, высвободившихся в результате снижения налога и возвращенных в страну, компании потратили на выкуп акций и погашение долгов. В первом полугодии, по расчетам Moody’s, 100 компаний с большими запасами денежных средств погасили долг на $72 млрд и вернули инвесторам $81 млрд. По оценке FT, пять технологических компаний – Apple, Alphabet, Cisco, Microsoft и Oracle – купили своих акций за первые три квартала на $115 млрд.

Эти действия во многом поддерживали рост фондового рынка и, в частности, акций технологических компаний, которые до начала обвала в последние месяцы прошлого года были лидерами по темпам роста, отмечает Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Теперь объемы выкупа могут сократиться: эффект налоговой реформы сошел на нет, стоимость заемных средств растет (многие компании выкупали акции, беря в долг). Кроме того, компании «обычно не выкупают акции в периоды стресса с ликвидностью, который мы сейчас имеем» в результате сворачивания программ денежного стимулирования центробанками, добавляет Триси.

Бюджетный дефицит

В краткосрочном эффекте фискального стимулирования сомнений нет. По оценкам Citi, темп роста ВВП в 2018 г. увеличился на 0,7 процентного пункта благодаря снижению налогов и большим госрасходам. Заложенные в бюджет еще в 2018 г. траты на инфраструктуру могут продолжать стимулировать экономику и в 2019 г.; также Трамп может выбить из конгресса $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, Но если конгресс не примет меры, снижение госрасходов поспособствует замедлению роста уже в 2020 г.

Мнучин и Трамп утверждали, что налоговая реформа себя окупит за счет ускорения экономики, которая будет расти темпами не менее 3% не один год. Но этого вряд ли стоит ожидать (ФРС оставила долгосрочный прогноз на уровне 1,8%).

Более того, сложилась странная ситуация: бюджетный дефицит увеличивается на фоне сильного роста экономики. В этом финансовом году (с октября 2018 г. по сентябрь 2019 г.) дефицит достигнет $970 млрд, по оценкам Бюджетного управления конгресса (CBO). Таким образом, он вырастет менее чем с 4 до 4,6% ВВП. Никогда еще в истории США дефицит не был таким большим, за исключением периодов рецессий и военных и послевоенных лет. По оценкам CBO, при сохранении такой фискальной политики госдолг увеличится с нынешних 78% до 148% ВВП к 2038 г.

К 2028 г., по прогнозу CBO, только выплаты по процентам увеличатся до $915 млрд, что будет равно 13% всех расходов и 3,1% ВВП. В результате через 10 лет процентные расходы могут превысить все прочие необоронные траты бюджета. Ухудшение бюджетной ситуации начнет замедлять рост, поскольку в начале следующего десятилетия растущий госдолг начнет вытеснять частные инвестиции.