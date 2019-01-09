Fitch предупредило США о возможном снижении кредитного рейтинга

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Сейчас Трамп требует выделить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой Jonathan Ernst / REUTERS

Агентство Fitch может лишить Соединенные Штаты наивысшего кредитного рейтинга ААА в этом году, если власти в ближайшие месяцы не найдут выход из бюджетного тупика. Около четверти правительственных ведомств не работают уже 19 дней, так как Белый дом и конгресс не смогли принять все необходимые законы о формировании бюджета в этом году. Однако проблема шире, предупредил Джеймс Маккормак, директор по суверенным рейтингам Fitch: размер госдолга может достигнуть законодательно установленного предела (так называемого потолка), и у правительства будет недостаточно средств для финансирования всех госрасходов, включая платежи по долгу.

Он предостерег, что неспособность ветвей власти договориться подрывает бюджетный процесс, сообщает Reuters.