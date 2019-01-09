Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: США попали в бюджетный тупик

Fitch предупредило США о возможном снижении кредитного рейтинга

Бюджетные проблемы могут усугубиться в этом году
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Агентство Fitch может лишить Соединенные Штаты наивысшего кредитного рейтинга ААА в этом году, если власти в ближайшие месяцы не найдут выход из бюджетного тупика. Около четверти правительственных ведомств не работают уже 19 дней, так как Белый дом и конгресс не смогли принять все необходимые законы о формировании бюджета в этом году. Однако проблема шире, предупредил Джеймс Маккормак, директор по суверенным рейтингам Fitch: размер госдолга может достигнуть законодательно установленного предела (так называемого потолка), и у правительства будет недостаточно средств для финансирования всех госрасходов, включая платежи по долгу.

Он предостерег, что неспособность ветвей власти договориться подрывает бюджетный процесс, сообщает Reuters.

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