Китай снижает цели по росту экономики

Ей нужно расти не менее чем на 6,2% в год

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По мере замедления экономики цели Пекина по темпам роста становятся все более размытыми Damir Sagolj / Reuters

Китай планирует снизить целевое значение роста ВВП до 6–6,5% в 2019 г., сообщает Reuters со ссылкой на людей, знакомых с политикой руководства страны. В прошлом году цель была «около 6,5%». Экономика замедляется на фоне продолжающегося торгового конфликта с США и снижения спроса на внутреннем рынке.

Новая цель была поставлена в середине декабря на закрытой центральной рабочей конференции по экономике, утверждают четыре источника Reuters, знакомые с итогами совещания. Конференция – ежегодное мероприятие, где Центральный комитет Компартии Китая и госсовет устанавливают цели и приоритеты развития экономики, финансового и банковского секторов. Официально новая цель должна быть объявлена в марте на сессии Всекитайского собрания народных представителей.